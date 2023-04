Leao-Milan, novità sul rinnovo: c’entra il Lille

Una situazione per diverso tempo difficile da sbloccare, quella legata al rinnovo di Rafael Leao in casa Milan, ora con importanti evoluzioni emerse dal Portogallo riguardo alle controverse dinamiche tra lo Sporting Lisbona, il Lille e il giocatore portoghese. Come anticipato a sorpresa da Record, il club francese è infatti disposto a pagare ora i 20 milioni di multa che spetterebbero allo Sporting.

Secondo quanto riportato anche da Tuttosport, a risolvere l’intricato quadro che ostacolava il rinnovo del classe ’99 nel Milan sarebbe quindi scesa in campo la stessa squadra francese.

Delle questioni che avrebbero preso avvio dal 2018, quando il calciatore aveva deciso di rescindere il contratto con lo Sporting unilateralmente e di andare nel Lille a parametro zero. Una decisione non tanto gradita alla società portoghese, che aveva infatti deciso di muoversi in merito facendo un significativo ricorso agli organi competenti.

Leao, Milan

Milan, Lille interviene per sbloccare la situazione legata a Leao. Nuovo affare tra rossoneri e club francese all’orizzonte

Una vicenda che, grazie al diretto intervento del Lille, potrebbe così potenzialmente dirsi conclusa molto prima del previsto, evitando di trascinare invece la vicenda per anni.

Una grande notizia per il futuro di Leao in rossonero. Non è in ogni caso da escludere un nuovo affare tra Milan e Lille. Tra i giocatori puntati, potrebbe infatti essere considerato Jonathan David, del valore stimato dalla società francese di 45-50 milioni.