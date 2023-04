Maldini rivela: “Ancelotti mi ha chiamato”, c’entra la Champions per il Milan!

In seguito al pareggio con l’Empoli il Milan guarda avanti per concentrarsi sul match di Champions League contro il Napoli. A Milano si giocherà l’andata valida per i quarti di finale, dopo la prima partita vinta dai rossoneri per un clamoroso 0-4 al Maradona.

La Champions, da sempre casa per i rossoneri, sarà quindi teatro di un big match dal risultato imprevedibile. Le emozioni verso Istanbul, teatro per la finale del 2023, saranno tante e potrebbero regalare un incrocio suggestivo tra Milan e Real Madrid. A tal proposito Paolo Maldini, durante una videochiamata con i tifosi Rossoneri Kiev, ha rivelato una conversazione avuta con Carlo Ancelotti proprio riguardo i sorteggi e il possibile incrocio in finale.

Maldini e Ancelotti parlano di Champions e Milan

FOTO IMAGO – Rafael Leao Milan

Di seguito quanto riportato dalla redazione: