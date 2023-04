Maldini: “Questa è la partita più importante da dirigente del Milan”, poi la risposta sul possibile derby in semifinale

Tutto pronto a San Siro. Davanti a 75 mila spettatori, il Milan di Pioli affronterà un quarto di finale di Champions League dopo tantissimi anni.

Paolo Maldini ha parlato ai microfoni di Prime Video nel prepartita, ipotizzando anche un eventuale passaggio del turno e un possibile derby contro l’Inter.

Di seguito le sue parole:

Maldini Milan Napoli

SULLO SPOGLIATOIO: “Momento che non vivo più, da dirigente nello spogliatoio entro poche volte. C’è quel misto di eccitazione, paura, voglia, devi gestire tutto ed è una prova per se stessi”.

SUL NAPOLI: “Le ultime partite dell’anno scorso sono state magiche, ma quest’oggi è diverso. Avere la possibilità di giocarsi l’accesso alle semifinali è tanta roba, fa parte del DNA Milan, abituato a segnare”.

Derby con l’Inter? Sentite Maldini

SUL DERBY IN SEMIFINALE: “Io vorrei essere in semifinale, ma ci sono ancora tanti passi da fare. Loro stanno dominando in campionato, siamo lontani per parlare ora. Sarà tosta”.

SULL’ANSIA PREPARTITA: “Mi voglio vedere questo doppio incontro, la tensione è ravvicinata. Provo a godermela ma non sarà facile”.