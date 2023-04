Champions League, possibile derby Milan-Inter in semifinale? Marotta carica l’ambiente

Dopo aver resistito all’assalto del Napoli spinto dal pubblico del Maradona, il Milan è riuscito a portare a casa una qualificazione alle semifinali di Champions League che mancava dal lontano 2007.

Questa sera l’Inter ospita il Benfica a San Siro e potrebbe raggiungere i cugini rossoneri dando vita ad un derby europeo che manca da diciotto anni.

A parlare di questa possibilità è stato anche Beppe Marotta che, ai microfoni di Amazon Prime ha rivelato: “Eventualmente, mi provocherebbe una grande emozione, sono sicuro che, se succedesse, sarebbe un grande spot per il calcio italiano“.

Marotta Inter Benfica

I nerazzurri partono dal 2-0 conquistato in Portogallo che permette agli uomini di Inzaghi di avere due risultati su tre disponibili.

In queste occasioni però non è possibile fare calcoli o previsioni perchè, in pochi minuti, i destini di una partita e di una qualificazione potrebbero essere ribaltati.

Restano solo novanta minuti per scoprire se si avrà una semifinale tutta italiana, che significherebbe anche portare una fra Milan e Inter a giocarsi la Finale ad Istanbul.