Meret sicuro su Milan Napoli: “Sfida difficile, non commetteremo gli stessi errori”

Una sfida complessa l’imminente incontro di Champions che vedrà il Milan fronteggiare il Napoli dopo l’ultima grande vittoria sugli azzurri in Serie A. Non poca del resto l’attesa, con diversi scenari possibili da inquadrare in prossimità dei quarti della prestigiosa competizione europea.

Un contesto in cui non è mancato l’intervento dello stesso portiere azzurro Alex Meret, intervenuto dopo la vittoria del Napoli sul Lecce ai microfoni di DAZN:

“Siamo felici della vittoria che arriva dopo la sconfitta col Milan, siamo contenti della prestazione su un campo difficile – ha dichiarato Meret, considerando i risultati della sua squadra in vista della sfida con i rossoneri – C’è bisogno di tutti per arrivare a gran risultati, sono tutti importantissimi e si va nella stessa direzione”.

“La sfida di mercoledì sarà molto difficile e non dovremo commettere gli stessi errori commessi in campionato. Rivedremo quella partita, per vedere ciò che non abbiamo fatto bene e trovare soluzioni“.

Luciano Spalletti

Meret sulla sfida con il Milan: “Una partita da cancellare, abbiamo commesso troppi errori”

Un incontro, quello del Milan contro il Napoli previsto mercoledì, che si prospetterebbe del resto con una certa difficoltà nelle sue stesse premesse:

“Il Milan è la squadra che ci ha creato più difficoltà? Sì, si può dire di sì perché a Milano è stata una partita sofferta. La scorsa è stata una partita da cancellare, abbiamo commesso troppi errori”.