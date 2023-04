Giroud, Ibra e non solo: le ultime in casa Milan su rinnovi e partenze

Tempo di definire alcune pratiche. Non ci si ferma mai in quel di Casa Milan, nemmeno per quanto riguarda l’argomento calciomercato, ed il conseguente discorso legato ai, talvolta spinosi, rinnovi e cessioni, con l’obiettivo di andare a rifinire, anche a stagione in corso, alcune gerarchie di rosa.

E sembra che le belle notizie non vogliano tardare ad arrivare dalle parti di Milanello: dopo essersi aggiudicato il primo round dei quarti di finale della Champions League, che ha visto il Milan sconfiggere il Napoli per 1 a 0, nelle prossime ore potrebbe arrivare una buona nuova per la squadra di Pioli.

Come riportato anche dal Corriere dello Sport, nelle prossime ore dovrebbe essere ufficializzato il rinnovo di Olivier Giroud fino al 2024, con stipendio fissato a 3,5 milioni più eventuali bonus. Ma i rossoneri non si fermano qui: pronta una cessione ed un’altro rinnovo. Di seguito i dettagli.

Olivier Giroud Milan

Non solo Giroud: chi prossimo al rinnovo e chi alla cessione?

Come scritto sempre dal prima citato editoriale capitolino, dopo il transalpino ex Arsenal dovrebbe arrivare il turno di Zlatan Ibrahimovic. L’attaccante svedese si rivedrà a colloquio con Massara e Maldini nei prossimi mesi: il tutto dipenderà dalla sua forma fisica.

Il calciatore in partenza invece è proprio Sergino Dest, che al termine di questa stagione rientrà al Barcellona: troppi sarebbero i soldi da versare ai catalani in caso di riscatto.