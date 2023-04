Milan in semifinale di Champions League? Svelata la cifra che può incassare il club rossonero

Il Milan di Stefano Pioli si appresta a preparare la trasferta di Bologna, in programma domani pomeriggio alle ore 15, allo Stadio Renato Dall’Ara.

I rossoneri, forti della vittoria ottenuta nel match d’andata dei quarti di finale di Champions League con il Napoli, vorranno ottenere i 3 punti in campionato anche per slanciarsi, soprattutto dal punto di vista emotivo, in vista del match di ritorno contro il club partenopeo.

Aldilà del prestigio di una semifinale nella massima competizione europea, infatti, la società rossonera non vorrebbe farsi sfuggire tale opportunità anche in chiave economico finanziaria.

Milan Champions League Semifinale

Milan, che guadagni per la semifinale di Champions: le cifre

Stando a quanto riportato da Calciomercato.com, il Milan, in considerazione del market pool, del passaggio agli ottavi e quarti di finale, oltre ai risultati ottenuti sul campo e della possibile vittoria finale, potrebbe incassare addirittura 71 milioni di euro.

Soltanto un’eventuale passaggio in semifinale per i rossoneri garantirebbe già altri 12,5 milioni di euro per le casse del club.

Martedì, dunque, non ci sarà in palio solo l’ambizione sportiva, ma, soprattutto, il “tesoretto” Champions (complessivamente 2,02 miliardi di euro).