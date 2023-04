Corsa Champions? Pioli sicuro: “Queste le gare decisive”

Il Milan con questo successo si rilancia nella corsa Champions. I rossoneri, autori di un’ottima campagna europea in questa stagione, hanno necessario bisogno di confermare la propria presenza anche in vista del prossimo anno. Per farlo hanno due strade: alzare al cielo la coppa dalle grandi orecchie (il grande sogno) oppure terminare il campionato nelle prime quattro posizioni.

In questo senso, mister Stefano Pioli, è stato chiaro nel post partita di Milan Lecce ai microfoni di DAZN. Il tecnico parmense ha indicato quali saranno le gare decisive per la formazione meneghina.

Stefano Pioli Milan

Pioli: “Tre gare decisive”

Queste le sue parole sulla corsa Champions:

Prima delle partita di oggi mancavano 8 giornate, io ho detto alla squadra che le prossime tre partite avrebbero determinato il nostro piazzamento finale in campionato. Abbiamo passato momenti difficili, ma li abbiamo superati. Stiamo bene e dobbiamo continuare a crescere.

Il Milan nelle prossime tre uscite in Serie A affronterà le due romane, prima la Roma all’Olimpico poi la Lazio a San Siro, in mezzo il match con la Cremonese.