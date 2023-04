Milan-Inter in chiaro? Tutte le novità sul derby Champions: tv e orari

Sono passati pochi giorni ma già non si parla d’altro. I tifosi di Inter e Milan non vedono l’ora arrivi il 10 maggio per giocarsi uno dei derby più attesi degli ultimi 10/15 anni in assoluto.

L’andamento altalenante in campionato da parte di entrambe lascia pensare che Inzaghi e Pioli stiano concentrando tutte le loro energie, e quella della squadra, verso questo sogno che, grazie anche ad un sorteggio abbastanza fortunato, potrebbe diventare presto un obiettivo reale e concreto.

Inter Inzaghi Pioli Champions

Questa semifinale sarà vista da milioni e milioni di appassionati, non solo in Italia ma in tutto il mondo. Ragion per cui è molto importante conoscete anche le tv che trasmetteranno questo evento che, per forza di cose, passerà inevitabilmente alla storia.

Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport il match in programma il prossimo 10 maggio potrebbe essere trasmessa in chiaro nonostante Amazon abbia l’esclusiva sulla migliore partita del mercoledì di Champions League.

Il motivo è semplice. Esiste un provvedimento dell’Agcom che prevede che per gli eventi “di particolare rilevanza per la società, come la finale e le semifinali della Champions League e dell’Europa League qualora vi siano coinvolte squadre italiane” venga assicurata la diffusione in chiaro.