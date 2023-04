Milan-Inter in chiaro? La novità sulla gestione dei diritti TV

Il 10 maggio alle ore 21:00 ci sarà l’andata della semifinale di Champions League tra Milan e Inter, un Euroderby storico che fin dal giorno 0 ha messo in fibrillazione una città intera ed ora i tifosi delle due squadre non pensano a nient’altro.

In queste ultime ore però sta tenendo banco la questione dei diritti tv legati proprio al match tra le due milanesi, che ad inizio stagione era semplicemente impronosticabile per tutti, tifosi compresi.

Milan-Inter diritti tv Champions League

Tra oggi e domani il responso

Come da contratto la piattaforma Amazon Prime Video ha in esclusiva 16 tra le partite più importanti del mercoledì sera e tra queste c’è naturalmente anche la super sfida del prossimo 10 maggio, c’è però una delibera che può cambiare tutto.

Infatti, la delibera di Agcom risalente al 2012 illustra come, nel caso ci fosse una squadra italiana in una finale o una semifinale di Champions o Europa League circa l’80% della popolazione deve ricevere la possibilità di vedere la partita in chiaro senza pagamenti supplementari.

Proprio per questo motivo la piattaforma Amazon Prime Video avrebbe iniziato una vera e propria asta per la semifinale del prossimo 10 maggio con varie emittenti come Rai e Mediaset pronte ad accaparrarsi la visione del big match.

Come riporta l’edizione odierna del Sole 24 Ore il colosso di Seattle avrebbe proposto due modalità: il loro segnale o semplicemente la ritrasmissione del canale Prime Video con quest’ultima possibilità preferita anche dai broadcaster che hanno manifestato il loro interesse.

Nella giornata di domani, come riporta il Sole 24 Ore, nonostante le varie offerte dei vari broadcaster dovremmo avere il responso ufficiale e sapremo dove vedere questa super sfida in chiaro.