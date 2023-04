Milan-Lecce, Baroni ci crede: “Così possiamo battere il Milan”

Siamo alla vigilia della sfida tra Milan e Lecce, i rossoneri devono riprendere il proprio cammino anche in campionato dopo la qualificazione in semifinale di Champions League.

Dinanzi avranno un avversario ostico, il Lecce di Baroni ha già messo in difficoltà i rossoneri nella gara di andata e, considerata la situazione in zona retrocessione, anche per i salentini sarà una sfida fondamentale.

Proprio Baroni, nella consueta conferenza stampa, ha presentato così la sfida di San Siro, di seguito le sue parole:

Sulla classifica: Continui a dire che non guardo la classifica: la salvezza passa attraverso noi, non attraverso gli altri. Noi stiamo facendo un percorso incentrato sulle prestazioni, anche nei momenti meno positivi.

Sulle assenze: Colombo ha avuto un attacco influenzale, ho preferito non convocarlo. Pongracic è da valutare, difficile dire quando rientrerà.

Sul Milan: A Bologna hanno fatto turnover ma erano ugualmente al top: troviamo una squadra che ha entusiasmo, è in semifinale di Champions e lotta per un posto nelle prime quattro. Servirà una gara volitiva per dare il massimo, noi dobbiamo essere pronti a prendere quello che l’avversario può lasciare. Sacrificio e dedizione, solo così possiamo far bene.

Sicuramente giocare a San Siro è difficile, ma sono importanti tantissimi fattori in questo contesto. Mettiamoci come punto l’aspetto prestativo, in questo momento è l’unica cosa che realmente conta.

Sulla formazione: Qualcosa andrà rischiata, vediamo per quello che è possibile: dobbiamo fare attenzione.