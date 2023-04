Milan-Lecce, Pioli pensa ad alcuni cambi: novità a centrocampo e in difesa

Domani andrà in scena, allo Stadio San Siro di Milano, la sfida tra Milan e Lecce, valida per la trentunesima giornata del campionato di Serie A.

Il Milan deve vincere per continuare a sperare nella qualificazione in Champions League. Con la restituzione dei quindici punti di penalizzazione alla Juventus, i rossoneri sono a tre lunghezze di distanza dalla Roma, che occupa momentaneamente la quarta posizione in classifica.

Le possibili scelte di Pioli in vista del match di domani

Come riferito da Sky Sports, oltre all’obbligato inserimento di Rebic, al posto dell‘infortunato Giroud, mister Pioli ha intenzione di effettuare alcuni cambi di formazione, specialmente a centrocampo e in difesa.

FOTO: Milan Pioli (IMAGO)

A difendere la porta di Maignan, al posto dello squalificato Calabria, Kalulu occuperà la corsia difensiva di destra, al centro riposerà Kjaer, Thiaw prenderà il suo posto di fianco a Tomori. Mentre a sinistra ci sarà Theo Hernandez.

A centrocampo Pioli potrebbe far riposare Bennacer, dopo le superlative prestazioni in Champions League. Quindi in mediana spazio alla coppia Krunic e Tonali.

A supporto dell’unica punta Ante Rebic torna Junior Messias a destra dal primo minuto, con Brahim Diaz centrale e Rafa Leao a destra.