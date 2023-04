Incontro Juve-Massara, ma il Milan è tranquillo: svelato il motivo

Il Milan si prepara in vista della sfida di domani sera contro il Napoli. O meglio: si prepara in vista delle prossime tre settimane. Venti giorni, più o meno, che diranno tanto sulle sorti della squadra allenata da Stefano Pioli. I rossoneri si giocheranno la permanenza tra le prime 4 in classifica e la qualificazione alle semifinali di Champions League.

Milan Massara Juve

Nel frattempo un’ombra aleggia su Milanello: la Juventus vuole Frederic Massara, d.s. del Milan e autentico braccio destro di Paolo Maldini.

Massara-Juve, il Milan fa leva sul contratto che scade nel 2024

La Juventus, è cosa nota, cerca un nuovo direttore sportivo. Dopo lo scossone prodotto dall’Inchiesta Prisma, con l’inibizione ai danni di Pavel Nedved, Maurizio Arrivabene e Federico Cherubini, i bianconeri devono rifondare. Il ruolo che resta scoperto è proprio quello del d.s.: a meno che la sentenza definitiva del 19 aprile non riabiliti Cherubini, inibito per 16 mesi durante il secondo grado di giudizio.

In caso contrario, l’obiettivo numero 1 della Juventus si chiama Frederic Massara. Lo conferma la Gazzetta dello Sport. L’attuale d.s. del Milan è un uomo di campo, conosce le lingue e non si fa problemi a lavorare a fari spenti. In più Massara conosce già molto bene Max Allegri, avendoci giocato insieme ai tempi del Pescara.

Il Milan è tranquillo perché può far leva sull’anno di contratto rimasto e si è mobilitato per smentire le voci su un incontro tra Massara e Juve: meeting che però, secondo la Gazzetta dello Sport, ci sarebbe stato e si sarebbe svolto proprio nei pressi dell’abitazione di Allegri.

Vedremo nelle prossime settimane cosa accadrà: quel che è certo è che la Juve riempirà il buco prima dell’inizio del calciomercato estivo.