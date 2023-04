Milan, in quattro rischiano la squalifica per il ritorno con il Napoli: i diffidati

Questa sera inizieranno i quarti di finale della Champions League 2022/2023, tre le squadra italiane che sognano in grande: Inter, Milan e Napoli.

Partirà l’Inter, contro il Benfica, stasera al da Luz, mentre domani sera toccherà a Milan e Napoli, una di fronte all’altra. Le altre sfide saranno Manchester City-Bayern Monaco (stasera) e Real Madrid -Chelsea (domani sera).

Ormai si è entrati nel vivo della competizione e nerazzurri, rossoneri e azzurri possono sognare in grande. Affascinante il derby italiano tra la squadra di Stefano Pioli e quella di Luciano Spalletti, con il primo atto che si consumerà in casa del Milan, al Meazza.

Se Spalletti dovrà fare a meno dei vari Osimhen e Simeone, avendo qualche problemino in attacco, Pioli ha tutti a disposizione, anche se deve stare attento per quel che riguarda eventuali squalifiche per il ritorno.

Infatti, in casa Milan ci sono quattro diffidati, i quali dovranno cercare di non prendere un giallo che gli costerebbe l’importantissima gara di ritorno, a Napoli, fra una settimana.

Milan, occhio ai diffidati: a rischio squalifica Tonali, Krunic, Tomori e Ballo-Touré

Tomori, Milan, diffida

Mister Pioli non avrà solo il compito di guidare i suoi uomini nella delicata sfida di domani sera contro il Napoli, ma dovrà anche gestire i quattro diffidati, che rischiano di saltare la gara di ritorno.

Infatti, Tomori, Krunic, Tonali e Ballo-Touré sono diffidati e un giallo domani sera significherebbe niente Napoli-Milan fra una settimana.

Per quanto Pioli possa provare a gestirli, però, chiaramente saranno loro, se in campo, a dover cercare di evitare la sanzione.

Troppo importante il doppio confronto con i partenopei per la stagione rossonera, bisognerà stare attenti, perché tutto, anche i dettagli, faranno la differenza.