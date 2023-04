Ultim’ora Milan, Giroud allarme rientrato: presente all’allenamento

Questa mattina La Gazzetta dello Sport aveva suonato un piccolo allarme riguardante le condizioni di Oliver Giroud. L’attaccante francese aveva infatti riportato un problema al tendine di Achille della gamba sinistra. In questi istanti, da Milanello, arrivano invece novità confortanti sul centravanti del Milan che sta svolgendo la seduta della vigilia con il resto della squadra. I tifosi rossoneri possono tirare così un sospiro di sollievo.

Olivier Giroud Napoli Milan Champions League

Buone notizie verso Napoli Milan, allarme rientrato per Giroud

L’allarme Giroud sembrerebbe così rientrato, salvo imprevisti Stefano Pioli dovrebbe avere a disposizione il proprio attaccante di spicco. Un’eventuale assenza del numero 9 avrebbe causato non pochi problemi al Milan nel match che andrà in scena domani sera allo Stadio Diego Armando Maradona.

L’ex Chelsea ed Arsenal, oltre all’indiscussa tecnica, può vantare una discreta esperienza in gare del genere, un fattore che in questi casi può fare la differenza. Sarà lui a guidare l’attacco meneghino e non Ante Rebic come ipotizzato qualche ora fa.