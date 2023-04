Milan-Napoli, Graziani sicuro: “La partita di domenica ha fatto capire che la qualificazione è tutta da giocare”

Ultime ore di vigilia in casa Milan con i rossoneri che saranno stasera di scena in quel di San Siro in uno degli anticipi del venerdì contro l’Empoli in una partita tutt’altro che facile contro una squadra che è stata capace di mettere in difficoltà molte squadre del nostro campionato.

Il match clou per il Milan in questa settimana sarà però quello di Champions League contro il Napoli che sarà la seconda sfida in pochissimo tempo tra le due compagini, con la terza sfida che arriverà a distanza di soli sei giorni.

Tutti sappiamo come è andato il primo incontro con i rossoneri di Pioli che hanno trionfato al Maradona con un netto 0-4, molti addetti ai lavori hanno espresso la loro opinione su quanto successo domenica scorsa, molti hanno detto che le 4 “scoppole” prese faranno un effetto migliore al Napoli rispetto al Milan, ma “Ciccio” Graziani non è dello stesso avviso.

Milan Napoli Graziani

Quarti di Champions, Graziani sicuro: “Le 4 scoppole faranno capire al Napoli che la qualificazione è da giocare

Queste sono state le sue parole:

“La sconfitta col Milan possiamo tranquillamente catalogarla come un incidente di percorso molto salutare, la stagione non è finita, bisogna conquistare ancora tante cose. Il campionato è archiviato, il Napoli deve vincere solo tre, quattro partite, bisogna concentrarsi sulla Champions League. In campionato ha 16 punti di vantaggio, pure se le perde tutte il Napoli vince lo scudetto. In Champions invece i quattro schiaffi presi proprio dai rossoneri faranno capire agli azzurri che la qualificazione è tutta da giocare.”

Andrea Mariotti