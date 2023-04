Milan-Napoli, Leao e Brahim Diaz ci saranno? La notizia da Sky

Siamo ad aprile, e con quest’ultimo arriva il periodo più importante per la stagione di tutte le squadre, il Milan è ancora impegnato, oltre che nel campionato, anche in Champions League dove mercoledì sera sfiderà il Napoli nel secondo scontro in pochi giorni, con anche il terzo che arriverà dopo pochissimo tempo.

Questa sera però il Milan dovrà giocare contro l‘Empoli e dovrà fare sicuramente a meno di Brahim Diaz e molto probabilmente dovrà anche limitare il minutaggio di Leao, con molte possibilità di panchina per tutta la durata dell’incontro.

I due sono alle prese con dei problemi fisici che si portano dietro dalla trasferta di Napoli dove hanno dominato la partita confezionando in due 3 gol e 1 assist.

Brahim Diaz Leao Infortuni

Brahim e Leao non al top, ci saranno contro il Napoli?

La preoccupazione nei tifosi è ovviamente molta, visto anche il peso specifico dei coinvolti ed è per questo che ogni notizia a proposito delle loro condizioni è a dir poco fondamentale.

A togliere molti dubbi a proposito della loro presenza ci ha pensato Emanuele Baiocchini di Sky Sport che ha detto questo riguardo Leao e Brahim:

“Brahim Diaz e Leao non stanno benissimo, ma nulla di preoccupante in vista del Napoli.”

Allarme rientrato e Pioli che potrà quindi contare su due dei suoi top per uno dei match più importanti dell’anno.

Andrea Mariotti