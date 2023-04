Milan-Napoli, le scelte di Pioli e Spalletti: quante sorprese!

Come dice il telecronista Sandro PIccinini in ogni sua partita, l’attesa è finita. Infatti alle ore 20:45 sarà proprio lui la voce che commenterà per Amazon questa partita che, in un modo o nell’altro, passerà per forza di cose alla storia.

Le due squadre ci arrivano solamente una settimana e mezzo dopo lo scontro diretto avvenuto in campionato, dove gli uomini di Pioli hanno dimostrato di essere una squadra davvero forte, ribaltando completamente il pronostico iniziale.

A causa di quel 4-0 al Maradona, infatti, molte certezze dei partenopei sono venute a mancare e la sicurezza e spavalderia mostrate nelle settimane precedenti sono un pò scemate.

Spalletti Napoli Pioli

Intanto, secondo quanto riportato da la Gazzetta dello Sport, le scelte dei due tecnici per questo quarto di finale d’andata di Champions League a San Siro sono davvero soprendenti, soprattutto in casa azzurra dove il tecnico di Certaldo dovrà fare a meno di Osimhen e Simeone.

Di seguito le probabili:

MILAN (4-2-3-1) la probabile formazione: Maignan; Calabria, Kjaer, Tomori, Theo Hernandez; Krunic, Tonali; Brahim Diaz, Bennacer, Leao; Giroud. All. Pioli

NAPOLI (4-3-3) la probabile formazione: Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, KIm, Mario Rui; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Lozano, Elmas, Kvaratskhelia. All. Spalletti