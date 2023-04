Super Milan al Maradona, l’attore Salvatore Esposito frena: sapete cos’ha detto?

La roboante vittoria del Milan al San Paolo ha destato clamore. Mai il Napoli era caduto così rovinosamente in questa stagione. I rossoneri hanno giocato una partita perfetta sotto tutti gli aspetti, regalando ai propri tifosi una serata da ricordare.

Vittoria che, chissà, può mettere qualche pulce alle orecchie dei partenopei in vista della duplice sfida valevole per i quarti di Champions League. A riguardo, è intervenuto ai microfoni di Radio Marte Salvatore Esposito, noto attore e tifosissimo del Napoli.

Milan Napoli Esposito

Esposito sicuro: “Questa sconfitta può risvegliare il Napoli per la Champions”

Queste le sue parole: “Il ko contro il Milan non mi preoccupa, abbiamo già dimostrato di essere superiori alle altre quando la squadra è al 200%. Un incidente accaduto inconsciamente e involontariamente, al Napoli è già capitato quando ha mollato la presa, ad esempio con il Liverpool in Champions a qualificazione già ottenuta. Ci sono tutte le carte in regola per fare bene in Champions, soprattutto se ci sarà anche Osimhen. La sconfitta in campionato può fare bene al Napoli, quattro schiaffi per risvegliare gli azzurri dal torpore“.

Salvatore Esposito non sembra avere dubbi: il Napoli scenderà in campo senza alcun timore reverenziale in seguito allo 0-4 subito a causa dei rossoneri.