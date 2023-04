Milan, parla il giovane Nasti: “Mi sento pronto per tornare in rossonero”

Una rinnovata sorpresa si rivelerebbe essere negli ultimi tempi Marco Nasti, giovane giocatore del Cosenza in prestito dal Milan. Tra i protagonisti della Primavera, con non poco interesse dalla Serie B in estate, il classe 2003 sembrerebbe aver avviato una degna ascesa verso il successo.

Un nuovo ritmo quello mostrato in quest’utimo periodo dall’attuale calciatore del Cosenza, ora con sguardo fisso al futuro. Nasti in particolare avrebbe rivelato, come riportato sulla Gazzetta dello Sport, di avere sopratutto il Milan tra i suoi principali pensieri:

“Mi sento pronto – ha dichiarato infatti Nasti alla Gazzetta dello Sport – Non è facile farcela, ma ho la cazzimma, che ci vuole“.

Marco Nasti, Cosenza

Nasti sul prestito: “Per me significa crescere, uno stimolo per dimostrare al Milan quanto valgo”

Non sono mancati anche i commenti e gli interventi del giovane giocatore legati al suo prestito:

“Per me significa soprattutto crescere, diventare uomo. Ed è anche uno stimolo per dimostrare al Milan quanto valgo“.