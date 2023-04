Moratti racconta la rivalità con Berlusconi: “Mi ha spinto a fare bene”, poi il commento su Ronaldo e Van Basten

Sembra di essere tornati in quel periodo, a cavallo tra anni 80′ e 90′, in cui le milanesi si contendevano i migliori del tempo e il Napoli portava Maradona come primo alfiere. Tempi diversi, calcio diverso e interpreti diversi. Tuttavia Massimo Moratti, storico presidente dell’Inter, è tornato sul rapporto delle milanesi con l’Europa e con i grandi campioni.

Milan, Moratti su Berlusconi e Van Basten

Intervistato da Libero, Moratti ha parlato della rivalità con Berlusconi e dei grandi passati da Milano in quel periodo.

Su Berlusconi: “La rivalità tra noi è una delle cose che mi ha spinto a fare bene. Quando arrivai all’Inter il Milan era all’apice della sua espressione. Quindi ho voluto che la mia squadra arrivasse allo stesso livello. Con Berlusconi c’è un rapporto di innegabile rivalità calcistica, ma condito da una grande simpatia. Appena presi l’Inter mi mise in guardia dicendomi che con il calcio si spendevano un sacco di soldi. Aveva ragione, ma la passione mi ha spinto ad andare avanti. Berlusconi ha vinto tutto! Come si fa a non stimare un uomo così? Da quando è arrivato sono iniziati a crescere i valori delle squadre di calcio e le spese sono aumentate”.

