Napoli-Milan, Pioli conta su di lui sulla trequarti: le probabili formazioni

Ancora qualche ora, un altro po’ di attesa, dopodiché sarà storia, sarà Napoli-Milan, ritorno dei quarti di finale di Champions League.

Dopo il primo atto andato in scena una settimana fa circa a San Siro e che ha visto il Milan vincere per 1 a 0, stasera toccherà al Maradona e sarà il Napoli a poter sfruttare il fattore casa.

Se da un lato i rossoneri dovranno cercare di difendere il risultato dell’andata, dall’altro, gli uomini di Spalletti dovranno provare a ribaltare l’1 a 0 subito a Milano e potranno provarci contando su un Osimhen in più, grande assente sette giorni fa.

Mister Pioli, invece, così come a San Siro, avrà tutti a disposizione e sembra orientato a riproporre lo stesso undici.

Champions League, Napoli-Milan: le scelte di Pioli e Spalletti

Bennacer, Milan, Champions League

Dopo la bolgia del Meazza mercoledì scorso, stasera ci si aspetta al stessa cosa al Diego Armando Maradona di Napoli.

I tifosi partenopei cercheranno di spingere la squadra nell’impresa di ribaltare il risultato dell’andata, proprio come hanno fatto i tifosi rossoneri all’andata, ver e proprio dodicesimo uomo per il Milan.

A parte i tifosi, però, chi scenderà in campo saranno i giocatori e, tifo o no, saranno loro a dover conquistare la gloria. A tal proposito sia Pioli e sia Spalletti sembrano avere le idee chiare su chi mandare in campo.

Stando a quanto riporta La Gazzetta dello Sport, Pioli si baserà sull’undici che ha giocato l’andata, sfruttando Bennacer, autore del gol di vantaggio all’andata, ancora sulla trequarti, mentre Spalletti avrà Osimhen, ma dovrà fare a meno degli squalificati Kim e Anguissa.

Napoli-Milan: le probabili formazioni

NAPOLI (4-3-3) – Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Mario Rui; Ndombelè, Lobotka, Zielinski; Politano, Osimhen, Kvaratskhelia. All.: Spalletti

MILAN (4-2-3-1) – Maignan; Calabria, Kjaer, Tomori, T.Hernandez; Krunic, Tonali; Diaz, Bennacer, Leao; Giroud. All.: Pioli