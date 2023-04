Champions League, Napoli e Milan ai rigori? Le scelte di Pioli su chi tira prima!

Nel caso in cui la sfida di Napoli dovesse decidersi ai rigori, Stefano Pioli avrebbe scelto i cinque possibili specialisti rossoneri dagli undici metri.

Visto il leggero vantaggio maturato dalla gara di andata, al Milan andrebbe bene anche un pareggio nei novanta minuti regolamentari per strappare un ticket per le semifinali di Champions League, a sedici anni dall’ultima volta. In caso di vittoria di misura dei partenopei (1-0, 2-1, 3-2, ecc), invece, la gara proseguirebbe ai supplementari.

Certamente il Diavolo, così come i propri tifosi, si auspica di poter chiudere la questione ben prima di arrivare ai calci di rigore. Se, però, si dovesse arrivare realmente alla lotteria dagli undici metri, la Gazzetta dello Sport avrebbe svelato i possibili rigoristi designati dai due allenatori.

Napoli Milan Rigori Giroud

Napoli-Milan ai rigori? Più dubbi per Pioli che per Spalletti

Partendo proprio dai padroni di casa, i cinque specialisti della rosa di Luciano Spalletti sarebbero quasi certamente Kvicha Kvaratskhelia, Piotr Zielinski, Matteo Politano, Victor Osimhen e, infine, il capitano Giovanni Di Lorenzo.

Invece, la situazione in casa Milan risulta più difficile da decifrare: il primo rigorista rimane Olivier Giroud, ma appare assai difficile che possa rimanere in campo per tutti i 120 eventuali minuti di gara. A seguire, troviamo il più probabile tra i rigoristi rossoneri, ovvero Theo Hernandez.

Rimangono dunque tre slot dagli undici metri che, secondo la previsione della rosea, potrebbero spettare in primis a Brahim Diaz, Ismael Bennacer e uno tra Simon Kjaer e Sandro Tonali. Occhio, però, anche ai due subentranti offensivi, Ante Rebic e Divock Origi, così come la pazza idea Mike Maignan. Tutto dipenderà ovviamente dagli sviluppi della partita e dai cambi che Pioli attuerà.