Il Milan è riuscito a raggiungere le semifinali di Champions League dopo il pareggio contro il Napoli allo Stadio Diego Armando Maradona, prevalendo nel doppio confronto grazie alla vittoria per 1-0 nell’andata a San Siro.

Grande è stata la gioia per i rossoneri per tale traguardo che mancava al club milanese da ben 16 anni. Diversamente, tanta la delusione per il Napoli, il quale ha anche avuto tanto da recriminare per alcuni episodi arbitrali al limite avvenuti durante le due gare.

Tonali Napoli Milan (Foto Imago)

Napoli-Milan, ancora polemiche: il gesto di Saviano

Durante la gara di ritorno, in particolare, ci sono state tante proteste per un calcio di rigore negato al Napoli per un fallo di Leao su Lozano. Anche l’arbitraggio dell’andata, tra l’altro, non è stato esente da polemiche per una discutibile gestione dei cartellini.

Voleva riferirsi evidentemente a questi episodi anche Roberto Saviano in una storia che ha pubblicato oggi sul suo profilo Instagram. Saviano ha infatti risposto ad una domanda di un follower che gli chiedeva un commento su Napoli-Milan con un video in cui mima con la mano il gesto di un furto. Di seguito il video della risposta dello scrittore di Gomorra: