Napoli-Milan, Spalletti risponde a Pioli: scelti i sostituti di Kim e Anguissa

Già archiviato il pari di Bologna per il Milan, ancora recriminante dei due rigori non concessi ma già in ottica big match di martedì. In un Maradona tornato a cantare infatti, i rossoneri sono artefici del proprio destino contro gli azzurri, chiamati a rimontare l‘1-0 dell’andata targato Ismael Bennacer.

Episodio squalifica Kim

In un clima rovente, Pioli ed il suo Milan potranno contare su due assenze fondamentali nel Napoli oltre che alla singola rete di vantaggio. Ritrovato Osimhen, gli azzurri perdono per squalifica Kim ed Anguissa, assenti a causa delle sanzioni subite in quel di San Siro. A circa due giorni dal calcio d’inizio arrivano dunque i primi indizi sulle formazioni e su come Spalletti proverà ad ovviare a tali mancanze.

Spalletti senza Kim e Anguissa, Pioli senza dubbi di formazioni

Fresco di turnover, con ben 10 cambi contro il Bologna, non ci sono grossi dubbi di formazione nelle fila del Milan. A Fuorigrotta si scenderà in campo con l’11 titolare tipo, con il solo Maignan che manterrà il proprio ruolo così come in Romagna e con il ritorno di Kjaer, neanche convocato per la trasferta del Dall’Ara.

Episodio espulsione Anguissa

Anch’essi vittime di pari, il Napoli di Spalletti si appresta ad affrontare i rossoneri dopo un turnover forzato. Seppur in minima parte rispetto a quanto fatto dal diavolo, anche i partenopei torneranno a far vedere il campo ai pochi titolari a riposo contro il Verona. Di questi non faranno parte, come detto, gli squalificati Kim ed Anguissa. Come riporta il Corriere dello Sport, Juan Jesus dovrebbe nuovamente sostituire il coreano, mentre si celano dubbi in merito al posto del novantanove. In lizza per sostituire il centrocampista ci sono Elmas e Ndombele, con quest’ultimo in vantaggio sul macedone.