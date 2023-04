Verso Napoli Milan, Pioli ritrova Giroud: un giocatore si allena a parte

In queste ore a Milanello sta andando in scena la seduta di allenamento del Milan di Stefano Pioli. I rossoneri si preparano ad affrontare il match di Champions League che si disputerà domani alle ore 21:00 allo Stadio Diego Armando Maradona di Napoli.

Presente in gruppo Olivier Giroud, che scaccia via l’allarme scattato poche ore fa, mentre sta svolgendo un allenamento differenziato Malick Thiaw. Il difensore centrale non è con il resto della squadra, ma dovrebbe comunque partire alla volta del capoluogo campano insieme ai suoi compagni.

Giroud sì, Thiaw a parte: le ultime da Milanello

L’unico a svolgere la seduta di allenamento della viglia separato dal resto della squadra è stato Thiaw. Potrebbe trattarsi di semplice precauzione per l’ex Schalke 04 che è sceso in campo dal primo minuto nell’ultima gara di campionato andata in scena lo scorso sabato al Renato Dall’Ara di Bologna.

Nella sfida di domani, al centro della difesa, dovrebbe muoversi la coppia Kjaer-Tomori che tanto bene ha fatto all’andata.