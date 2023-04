Pioli: “Leao deve fare di più una cosa. Roma? Partita che varrà doppio”

Il Milan trova la vittoria anche in campionato dopo il passaggio alle semifinali di Champions League ottenuto in settimana contro il Napoli. A farne le spese, è stato il Lecce, battuto per 2-0 a San Siro.

A decidere la gara è stato, ancora una volta, Rafael Leao. Il portoghese ha siglato una doppietta utile a far vincere i rossoneri e a confermare lo strepitoso stato di forma in cui si trova.

Pioli

Il tecnico rossonero Stefano Pioli ha parlato ai microfoni di Dazn dopo la gara, esprimendo la sua soddisfazione per il momento positivo dei suoi. Di seguito quanto riportato:

Leao è un ragazzo intelligente. Abbiamo il sogno Champions, ma il campionato è importante. Oggi era molto importante così come sarà importante la prossima perché sarà uno scontro diretto a Roma. Gol di testa di Leao? Deve andare di più sul secondo palo, sono pochi i terzini destri che lo possono reggere fisicamente. Deve esserci di più dentro l’area, ha tutto per migliorare in queste piccole cose. Pazienza nel sbloccare? C’è stata, c’è stata poca lucidità nell’ultima zona di campo, abbiamo sbagliato troppe scelte. Bastava aprire il gioco più velocemente, poi comunque la partita l’abbiamo fatta cose l’avevamo preparata e abbiamo rischiato quasi niente.

Cosa volevo trasmettere con la riunione pregara? In queste partite qua dovevamo partire forte, parliamo di entusiasmo e questo bisogna portarlo in campo. Non era semplice, abbiamo fatto cose buone ma possiamo migliorare su altre. Abbiamo cercato la profondità, ma la squadra per essere imprevedibile deve alternare. Due-tre volte lo abbiano sviluppato bene ma non siamo stati precisi. Krunic? All’inizio era più un centrocampista d’inserimento, adesso è più uno di costruzione. Sa leggere molto bene il gioco e dettare bene i tempi, è un giocatore importante. Abbiamo tanti centrocampisti, oggi Bennacer ha giocato bene nella posizione di mediano. L’importante è afre le scelte giuste.