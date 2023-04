Pioli: “Bene la squadra, ma ho un rammarico”, poi la risposta su Giroud e Leao

Stefano Pioli è intervenuto ai microfoni di Prime Video dopo la vittoria a San Siro per 1-0 contro il Napoli, risultato importantissimo in vista del match al Maradona.

Di seguito le sue parole:

SULLA GARA DI RITORNO: “Sarà un’altra gran partita. Livello, intensità, qualche errore tecnico da ambe le parti. ma grande tensione ed emozione. Due squadre equilibrate”.

Pioli Milan Napoli

SULLA PARTITA: “Loro son partiti meglio. Erano più aggressivi, ma poi abbiamo fatto noi la partita. prima volta che vinciamo qui contro di loro in tre anni. Abbiamo speso tante energie ma è un risultato che dà diverse possibilità di passare il turno”.

Ingresso Saelemaekers? Pioli rivela: “Volevo il secondo gol”

“Ho cercato di inserire un giocatore più offensivo per provare il secondo gol. Saelemakers ha dato qualcosa in più sulla fascia e doveva aiutare Calabria in fase difensiva su Kvara”.

SUL MIGLIORE IN CAMPO: “Giroud, Tomori, ma non ce n’è uno in particolare. Mi sono piaciuti tutti. Il risultato finale non chiude la partita, ma andiamo a Napoli con grande fiducia e concentrazione”.