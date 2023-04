Verso Milan-Napoli, un dato sorride ai rossoneri: c’entra Pioli!

Tra poche ore andrà in sena il big match della ventottesima giornata tra Napoli e Milan che dirà molto sul futuro dei rossoneri e sulla loro classifica.

Le due squadre, in attesa anche del doppio confronto Champions, si studieranno per capire i punti deboli rispettivi con Pioli e Spalletti che sono dei veri e propri maestri in questo particolare.

Questo sarà il dodicesimo incontro tra i due tecnici, con il mister di Certaldo che , finora, ha la meglio sull’ex Lazio con 8 vittorie a 2, ed un solo pareggio.

Pioli Napoli Maradona

La tradizione di Pioli, però, in terra campana, ed in particolare al Maradona, è tutt’altro che negativa.

Pioli al Maradona non sbaglia mai: la striscia da record!

Quando ha affrontato gli azzurri nell’ex Stadio San Paolo, Stefano Pioli non ha mai perso. In particolare sono 2 pareggi e 2 vittorie in 4 partite nell’impianto di Fuorigrotta.

Le due vittorie sono state quella dello scorso anno a Marzo che ha, di fatto, quasi deciso la corsa Scudetto e l’altra, altrettanto importante, fu il famoso “spareggio” Champions del 2015 tra la sua Lazio e gli azzurri di Rafa Benitez in una partita al cardiopalma terminata 2-4 per i biancocelesti.

Beniamino Pasquariello