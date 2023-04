Pioli carica il Milan: “Contro il Napoli cercheremo di prenderci un piccolo vantaggio”

Stefano Pioli ha parlato ai microfoni di SKY Sport a pochi minuti dal fischio d’inizio di Napoli-Milan, gara di ritorno valida per i quarti di finale di Champions League.

Queste le sue parole:

SUL NAPOLI: “Ci aspetta una partita contro un avversario forte”.

SULLA TATTICA: “Nella nostra costruzione cercheremo di prenderci dei vantaggi, gestire la palla sarà importante. Sarà l’atteggiamento degli avversari a cambiare le nostre scelte”.

Pioli napoli Milan

SUI GIOCATORI: “Ho visto i ragazzi concentrati ma sereni, è il nostro modo di lavorare. L’età aiuta, determinati ma con la giusta serenità”.

Formazioni ufficiali Milan

Squadra che vince non si cambia. Confermati gli undici che hanno affrontato il Napoli negli ultimi due confronti per Stefano Pioli.

Maignan in porta. Difesa a quattro composta da Calabria, Kjaer, Tomori e Theo. In mediana al fianco di Tonali ci sarà Krunic. Bennacer dunque agirà in una posizione più avanzata, probabilmente in marcatura stretta su Lobotka. Brahim partirà da destra, intoccabile Leao a sinistra. Davanti recupera Giroud.

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Kjaer, Tomori, Hernandez; Krunic, Tonali; Diaz, Bennacer, Leao; Giroud.