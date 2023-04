Bologna Milan, dieci cambi di formazione: Pioli spiega i motivi

Dopo l’importantissima vittoria in Champions League contro il Napoli di Luciano Spalletti, quest’oggi il Milan scenderà in campo contro allo Stadio Renato dall’Ara, per affrontare il Bologna di Thiago Motta.

Il Bologna è reduce da due vittorie consecutive, contro Udinese e Atalanta, due vittorie importanti per continuare a sognare una clamorosa qualificazione alle coppe europee.

Stefano Pioli ha invece deciso di attuare un massiccio turn-over (ben dieci cambi nella formazione titolare), in vista della sfida di ritorno contro il Napoli di martedì, al Maradona.

Le dichiarazioni di Stefano Pioli

Durante il pre partita è intervenuto ai microfoni di DAZN Stefano Pioli, di seguito quanto dichiarato dall’allenatore rossonero:

Pioli Milan