Pioli sull’arbitro di Napoli-Milan: le parole

Non poche polemiche dopo Napoli-Milan. Da rivedere l’arbitraggio di Marciniak, direttore di gara nell’ultima finale dei mondiali in Qatar.

Il primo episodio sotto lente d’ingrandimento è quello del rigore assegnato al Milan. Giroud si presenta sul dischetto, ma Meret para. Nulla da dire sul posizionamento del portiere, corretto.

Qualcosa in più da analizzare invece sul successivo intervento di Juan Jesus, subentrato in area prima che Giroud impattasse la palla. Secondo il regolamento però, giusto non ripetere il rigore, in quanto il piede del difensore brasiliano non era poggiato a terra.

Ancora più dubbi però sul successivo contatto in area di rigore del Milan tra Leao e Lozano. Inutile il check del VAR, in quanto è stato lo stesso Marciniak a dire di proseguire il gioco.

In conferenza stampa, Pioli ha voluto porre fine alle polemiche sull’arbitraggio, rispondendo così alla domanda di una giornalista:

QUI IL VIDEO:

https://www.youtube.com/watch?v=To7kib-pKwQ

“In tutte le partite le decisioni arbitrali sono discutibili. Questa sera abbiamo avuto il miglior arbitro del mondo, la decisione sul contatto Lozano-Leao è perché l’ha visto bene. Se potessi chiedere io al var quando rivedere un’azione e quando no… dai di che stiamo parlando“.