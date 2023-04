Pobega nervoso dopo Bologna-Milan: “Oggi abbiamo buttato punti!”

Bologna-Milan, valevole per la trentesima giornata di Serie A è appena terminata, con un pareggio per 1 a 1. Reti di Sansone per i padroni di casa e di Tommaso Pobega per i rossoneri. La strategia di Stefano Pioli in preparazione al ritorno dei quarti di finale di Champions League sembra non aver funzionato con il club rossonero che spreca un’importante occasione

Tommaso Pobega durante il post-partita di Bologna-Milan

Pobega deluso da Bologna-Milan: “Abbiamo sbagliato!”

Tommaso Pobega ha rilasciato le seguenti dichiarazioni al termine di Bologna-Milan ai microfoni di DAZN: