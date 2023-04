Gestaccio di Politano contro i tifosi del Milan, la FIGC apre un’inchiesta: le possibili sanzioni

Continua a far discutere Napoli-Milan di questo weekend. In una serata in cui il Milan è riuscito a imporsi su un Napoli apparso spento e poco concentrato, a farla da protagonista sono stati anche gli eventi extra campo.

Oltre alla dura contestazione del tifo napoletano nei confronti di De Laurentiis e delle repressioni del Maradona, anche in campo sono avvenuti episodi spiacevoli che hanno fatto discutere.

Politano infatti nel corso del primo tempo si è reso protagonista di un gesto poco carino nei confronti dei sostenitori rossoneri, che lo stavano punzecchiando con alcuni cori.

Politano Napoli Milan

Napoli-Milan, Politano fa discutere: aperta un’indagine

All’intonarsi del coro (Politano figlio di put***na), il giocatore si è girato guardando i tifosi del Milan e toccandosi le parti intime. Il gesto non è passato inosservato: la FIGC ha infatti aperto un fascicolo per ricostruire ciò che è successo.

Politano verrà dunque ascoltato dalla Procura, ma se dovesse essere ritenuto colpevole rischierebbe una sanzione pecuniaria o addirittura una squalifica.