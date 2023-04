Napoli-Milan, Raspadori suona la carica: “Siamo consapevoli dei nostri mezzi”

Una volta sbrigati gli impegni di questo weekend di campionato, l’attenzione di Milan e Napoli tornerà sullo scontro diretto in Champions League.

Nella gara di andata San Siro i rossoneri hanno trionfato per 1-0 grazie alla rete di Bennacer, che ha spezzato l’equilibrio a pochi minuti dall’intervallo.

La partita è anche stata caratterizzata da una serie di polemiche riguardanti l’arbitraggio inadeguato,secondo i sostenitori del Napoli.

I partenopei infatti si sono lamentati per l’espulsione di Anguissa e per il mancato cartellino giallo a Leao in occasione del suo sfogo che lo ha portato a distruggere la bandierina del corner.

Raspadori Napoli Milan

Gli Azzurri però sono pronti a prendersi la rivincita allo stadio Maradona nella partita di ritorno in programma martedì prossimo.

A margine della gara contro il Verona, terminata con un pareggio, Giacomo Raspadori ha risposto ai giornalisti proprio sul tema Champions League.

“Abbiamo fatto un’ottima prestazione a Milano e siamo consapevoli dei nostri mezzi e che abbiamo anche il pubblico dalla nostra”.

Queste le parole dell’attaccante del Napoli, che ha voluto spronare la sua squadra e l’ambiente a credere nella rimonta.