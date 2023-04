Roma-Milan, Pioli studia la formazione: ballottaggio in difesa

Manca sempre meno al big match tra Milan e Roma, gara valevole per la 32esima giornata di Campionato.

Una sfida già di per sé interessante, ancor di più se si considera l’importanza della stessa in questa stagione. Infatti, rossoneri e giallorossi, insieme a Juventus, Lazio, Inter e Atalanta si stanno giocando tanto, l’obiettivo è di entrare a far parte delle quattro che accederanno alla prossima Champions League.

Mister Pioli, che recupera Olivier Giroud, molto probabilmente si affiderà ai titolari, niente turnover. Vincere significherebbe fare un bel salto in avanti e l’occasione è ghiotta.

Di certo non sarà facile, in un Olimpico che immaginiamo essere gremito e contro una Roma vogliosa di riscattarsi dopo il pesante ko contro l’Atalanta nella scorsa giornata.

Roma-Milan, ballottaggio in difesa: Kjaer leggermente favorito su Kalulu

Kjaer, Milan

Secondo quanto riporta oggi Il Corriere dello Sport, Pioli dovrebbe schierare contro la Roma la squadra che è scesa in campo contro il Napoli in Champions League.

Il tecnico emiliano ha un solo dubbio e riguarda il reparto difensivo, infatti, non avrebbe ancora deciso chi schierare al fianco di Tomori, se Kjaer o Kalulu.

Il danese, secondo il quotidiano romano, sembra essere leggermente in vantaggio, ma il mister, molto probabilmente, scioglierà il dubbio a ridosso del match.