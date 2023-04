Roma-Milan, Pioli può sorridere: il giocatore sarà a disposizione

In casa Milan la concentrazione è alta in vista del finale di stagione, dove ci sono due obiettivi principali: cercare di guadagnare la qualificazione alla prossima Champions League, arrivando tra le prime quattro in campionato, e provare a raggiungere la finale della stessa competizione, in attesa dell’euro derby in semifinale.

Alla super sfida di Champions, però, manca ancora un po’, quindi, per ora testa al campionato. La 32esima giornata di Serie A metterà di fronte agli uomini di mister Pioli la Roma di Mourinho, con i capitolini che si trovano a pari punti dei rossoneri.

Un match fondamentale per entrambe, per la ‘zona Champions’. Pioli dovrà provare a gestire i suoi, in vista ai prossimi impegni, ma la gara è troppo importante per provare ad adottare un turnover stile Bologna.

Probabile, dunque, che in campo scenderanno i titolari e tra questi ci sarà anche Olivier Giroud.

Giroud torna a disposizione, ci sarà contro la Roma

Giroud, Milan

Olivier Giroud ha saltato l’ultima di campionato contro il Lecce, “per una gestione oculata delle

botte prese con il Napoli sul tendine d’Achille sinistro“, scrive Tuttosport.

Stando a quanto riporta il quotidiano torinese, però, l’attaccante francese è pronto a tornare e a caricarsi il Milan sulle spalle nella delicata sfida di sabato contro la Roma.

Ottime notizie, dunque, per l’ambiente Milan. Giroud guiderà l’attacco rossonero, salvo sorprese, contro i capitolini