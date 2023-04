Roma-Milan, infortunio Tomori: le condizioni del difensore centrale rossonero

Il sabato della 32° giornata di Campionato si è aperto con la sfida tra Roma e Milan: giallorossi e rossoneri arrivano alla partita a pari punti in classifica, in corsa per un posto alla prossima Champions League.

Davanti ad un Olimpico ancora sold out, la squadra di Pioli e quella di Mourinho giocano una partita alla pari, terminando così sull’1-1. I gol arrivano entrambi nei minuti finali: a passare in vantaggio è la Roma con Abraham; il Milan la pareggia con Saelemaekers.

Roma-Milan, le condizioni di Tomori dopo l’uscita dal terreno di gioco

Tra Roma e Milan finisce 1-1, dopo una partita totalmente giocata alla pari. Tra il primo e il secondo tempo, l’allenatore Pioli decide di sostituire Tomori, dopo che il giocatore era stato colpito sul terreno di gioco.

Stefano Pioli Roma Milan

Nel post partita targato DAZN, è Federica Zille, dalla zona mista, a rassicurare sulle condizioni del difensore centrale rossonero: per lui, solo una contusione alla coscia sinistra che gli impediva di giocare sciolto.

La scelta di Pioli è probabilmente dettata dal fatto che Tomori fosse anche ammonito, e non essendo in grande forma ha preferito non rischiare.