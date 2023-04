Verso Roma-Milan, doppia tegola per Mourinho: a rischio forfait due top player

Dopo la qualificazione in semifinale di Champions League, il Milan di Pioli è atteso dalla sfida di questa pomeriggio, in programma alle 18, contro il Lecce. Una sfida importante e fondamentale per la corsa ad un posto valido alla prossima edizione della Ucl.

Il 29 aprile è in programma anche lo scontro diretto, probabilmente decisivo, contro la Roma di José Mourinho. Al momento la squadra del tecnico portoghese ha sei punti di vantaggio dai rossoneri.

Per quella sfida, però, Mourinho potrebbe fare a meno di un top player, a causa di un infortunio.

José Mourinho

Tegola Roma, Smalling a rischio per il Milan

Secondo quanto riportato dall’edizione odierna de Il Messaggero, Chris Smalling è in forte dubbio per il big match contro il Milan.

Il difensore inglese, infatti, a causa di un infortunio, potrebbe restare ai box per un mese e saltare il rush finale di campionato e Europa League.

Anche Wijnaldum, centrocampista della Roma, è in forte dubbio per la sfida con il Milan in programma giorno 29 aprile.