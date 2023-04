Brutte notizie per il Napoli, l’attaccante salterà la doppia sfida di Champions contro il Milan!

Sale l’attesa per l’affascinante sfida di Champions League tra il Milan di Stefano Pioli e il Napoli di Luciano Spalletti. Domani sera, infatti, alle ore 21.00, a San Siro andrà in scena il primo atto dei quarti di finale tra i rossoneri e gli azzurri.

Quest’anno, nelle due sfide di campionato c’è stata una vittoria a testa, con il Napoli che ha espugnato il Meazza vincendo per 2 a 1, mentre il Milan ha strapazzato i campani per 4 a 0 a casa loro.

Adesso sarà il turno della Champions League, dove l’urna di Nyon ha messo di fronte le due italiane e il peso del match è troppo importante, per entrambe.

I due tecnici stanno preparando al meglio l’incontro, anche se Luciano Spalletti ha qualche grattacapo in più rispetto al collega rossonero, visti i diversi forfait in rosa.

Se il Milan si presenta alla doppia sfida con tutti i giocatori a disposizione, il Napoli dovrà rinunciare al suo giocatore migliore, Osimhen, almeno per l’andata, con la speranza di un suo recupero tra un settimana, in vista del ritorno.

Non solo il problema legato al bomber nigeriano, però, visto che Spalletti deve fare i conti anche con un altro infortunio importante.

Milan-Napoli, Champions League: Simeone salterà per infortunio la doppia sfida

Simeone, Napoli, infortunio

In vista della super sfida tra Milan e Napoli valevole per i quarti di Champions League, mister Spalletti dovrà fare a meno del Cholito Simeone. L’attaccante argentino si è dovuto fermare durante la sfida di sabato scorso contro il Lecce, in campionato.

Dopo i problemi di Osimhen e Raspadori rientrato da poco dopo uno stop non di poco conto, coperta corta per gli azzurri la davanti.

Simeone si è sottoposto agli esami strumentali per capire l’entità del suo infortunio e, come riporta Sky, dovrà stare fermo per circa 2/3 settimane. In questo caso non salterebbe solo l’andata dei quarti di domani, ma anche la sfida di ritorno.

Gli esami a cui si è sottoposto l’attaccante hanno evidenziato una distrazione di primo grado del bicipite femorale destro.