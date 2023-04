Spalletti: “Il Milan ha fatto una grandissima prestazione”, poi fa chiarezza sulla lite con Maldini

È finita Napoli-Milan, il primo dei tre confronti ravvicinati che impegneranno gli azzurri e i rossoneri nel mese di aprile, considerando le gare d’andata e ritorno dei quarti di finale di Champions League che andranno in scena mercoledì 12 aprile a San Siro e martedì 18 aprile al Maradona.

Il Milan vince per il momento per 4 a 0 grazie alle due reti di Rafael Leao, tra cui una con un pallonetto che ha battuto Meret, con esultanza polemica, su assist di Brahim Diaz, quella di quest’ultimo e di Saelemaekers.

Luciano Spalletti, allenatore del Napoli, ha rilasciato le seguenti dichiarazioni ai microfoni di DAZN durante il post-partita:

Risultato? Non è stato severo, il Milan ha fatto un grandissima prestazione. Ha sfruttato tutte le occasioni che gli abbiamo concesso, ha usato bene tutti gli spazi. Noi abbiamo fatto un prestazione sotto il nostro livello, la grande disponibilità dei ragazzi a riprendere subito la partita ha allungato la squadra.

Centrocampo? Ha fatto fatica a circolare la palla come sappiamo, ha forzato il gioco subito senza qualità nella costruzione iniziali. Abbiamo sbagliato troppi palloni per quello che è il nostro livello. Abbiamo spesso lasciato spazi fra le linee e loro sono bravi a prendere questi spazi. Spesso hanno trovato l’uomo in mezzo che puntava la linea difensiva e nel fare l’uomo contro uomo non ci siamo divisi bene.

Influenza della nazionale? Sì, ci sta che un po’ ci ha influenzati. I nostri calciatori hanno cuore le loro nazionali e hanno dato tutto per loro, poi un po’ per le partite, un po’ per i viaggi sono tornati stanchi. Un po’ è stato questo, un po’ la grande partita del Milan. Poi siamo stati anche sfortunati, abbiamo perso Bereszisnky, Osimhen e Olivera. Questa volta qui siamo stati un po’ sfortunati per le nazionali.

Cosa cambia per la Champions? Cambia che ora ci sarà anche qualcun altro che dirà che nopn siamo avvantaggiati da questo sorteggio. Sembrava ci fosse toccata una squadra facile, ma non era così. Hanno passato un periodo particolare, ma il faro della Champions League rimette sempre a posto tutto. In quelle partite lì è difficile non trovare qualcuno che riesce a dare tutto e spero che dopo questa partita qui ci siano altri che la pensano così.

Litigio con Maldini? Da parte mia non è successo niente. Stavo parlando col direttore di gara rientrando negli spogliatoi dell’ammonizione di Lobotka, lui passando ha sbracciato dicendo che mi lamentavo sempre. In realtà, è successo più a loro di protestare, Pioli è stato anche richiamato. Maldini mi ha parlato sopra e non mi è piaciuto. Glie l’ho detto e ha reagito un po’. Da parte mia è tutto a posto, anzi mi è dispiaciuto discutere così con Paolo Maldini. Qualche anno ci sono stato anche io nel calcio anche se non ai loro livelli.