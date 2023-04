Stadio Milan, Scaroni spaventa i tifosi: “Venderei biglietti a 5mila euro”

La questione Stadio è ormai diventata una vera e propria Odissea. Ancora una volta il presidente rossonero Paolo Scaroni ha parlato dell’importanza di costruire una nuova struttura che possa essere all’altezza di Milan e Inter, con i due club che sembrano essere finalmente tornati ai fasti di un tempo e l’Euroderby in semifinale di Champions League ne è la conferma.

Il manager vicentino è intervenuto al workshop su calcio e sostenibilità “Calcio, soldi vs idee” presso l’Università Bocconi di Milano parlando del nuovo stadio del Milan e sul prezzo dei biglietti.

Il presidente del Milan ha parlato stizzito della situazione riguardante il nuovo stadio, ma ha anche rassicurato i tifosi su un possibile rincaro dei biglietti:

La storia dello stadio del Milan è diventata una saga tanto che ormai mi chiamano ‘Stadioni’ dato che ne parlo spesso. Voglio tranquillizzare i tifosi: lo stadio non serve per aumentare i costi dei biglietti popolari, ma rappresentano una opportunità per avvicinare grandi aziende che magari per i loro clienti offrono posti e servizi esclusivi per i loro clienti. Potrei vendere biglietti a 5mila euro al posto alle aziende, in Inghilterra lo fanno da 20 anni. Loro guadagnano dagli stadi 100 milioni, noi 40.