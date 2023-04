Theo Hernandez entra in campo: la reazione dei tifosi del Napoli!

L’astio nei confronti di Theo Hernandez da parte dei tifosi del Napoli non sembra essersi placato. Dopo gli episodi avvenuti nella gara d’andata a San Siro, i supporters del club partenopeo hanno preso di mira il terzino francese e non solo, coinvolgendo anche la compagna e il figlio appena nato.

Numerosi infatti, negli ultimi giorni, insulti e commenti sgradevoli sul suo profilo Instagram, dove Theo era ritratto insieme al primogenito in ospedale.

Napoli-Milan, ancora insulti per Theo Hernandez

Questa sera, in un Maradona tutto esaurito, i tifosi del Napoli l’hanno punzecchiato più volte, con fischi e cori beceri.

Theo Napoli Milan

All’entrata in campo del Milan, i supporter di casa non si sono risparmiati. Oltre a fischi contro i rossoneri, il pubblico ha iniziato a intonare in coro “Theo Hernandez figlio di putt**a“.

Ciò che non è andato giù è soprattutto l’atteggiamento avuto dal terzino francese nell’ultimo confronto, quando si è visto protagonista di alcuni battibecchi con i giocatori del Napoli (come con Lozano nel corso del primo tempo).