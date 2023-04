Thiaw elogia Leao: “Allenarsi con lui è stimolante, ci aiuta a migliorare”

Il Milan ha vinto 2-0 contro il Lecce, ottenendo così una vittoria fondamentale nella corsa Champions. I rossoneri sfruttano così la sconfitta della Lazio e agguantano momentaneamente la Roma, che scenderà in campo domani contro l’Atalanta.

Protagonista assoluto della gara di oggi è stato Rafael Leao, autore di una doppietta e di un’altra fantastica prestazione. Il portoghese sta letteralmente trascinando il Milan nell’ultimo periodo ed è stato il giocatore più decisivo nel doppio confronto di Champions contro il Napoli.

Ha parlato Malick Thiaw ai microfoni di Dazn nel post partita. Il tedesco ha giocato titolare al fianco di Tomori quest’oggi e ha espresso delle parole molto belle nei confronti del suo compagno Leao, spiegando la sua importanza per tutto lo spogliatoio. Di seguito quanto riportato:

Significato di questa vittoria? Importante per la classifica, dobbiamo continuare a fare questo lavoro. Leao? Allenarsi con lui è stimolante, aiuta noi stessi a migliorarci. Ci migliora tanto sfidarlo. Euroderby? So cosa significa, questo in Champions sarà ancora più speciale