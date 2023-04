Coreografia da brividi a San Siro, Tomori ringrazia: messaggio ai tifosi del Milan!

Il pubblico può essere il dodicesimo uomo in campo. Beh, questa sera, a San Siro, lo è stato. A partire dal primo minuto, dove la Sud ha sfoggiato una meravigliosa coreografia, fino all’ultimo secondo di partita.

Tutto ciò non è passato inosservato, neanche dal campo. Intervistato ai microfoni di Milan TV, Fikayo Tomori ha voluto ringraziare i tifosi del Milan per l’incredibile supporto che non è mai mancato da inizio stagione, nonostante i momenti di difficoltà.

Di seguito le sue parole:

SULLA PARTITA: “Siamo contenti per il risultato. Sappiamo bene che il lavoro non è finito, dobbiamo essere pronti per la prossima partita. Ma ora pensiamo al Bologna, dopo penseremo al ritorno”.

Coreografia Milan Napoli

Tomori esalta i tifosi del Milan: “Emozione speciale”

“Entrare in campo con questi tifosi è un’emozione speciale. Ci danno fiducia e regalano emozioni che ci permettono di andare sul campo con più energia per dare il massimo. Quando i tifosi sono così in una partita così ovviamente siamo più carichi”.