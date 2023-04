Zanetti in conferenza: “Milan? Squadra di alto livello! Sarà importante riuscire a farlo”

Non poca la tensione per le squadre di Serie A a ridosso della fine della stagione. Un contesto in cui alla vigilia dell’incontro Milan-Empoli, non poteva che far seguito alle parole di Pioli l’intervento di Paolo Zanetti in Conferenza stampa.

Una partita, quella contro il Milan, in cui l’Empoli dovrà in ogni caso tener testa a una squadra forte di un alto livello sia italiano che europeo:

“Affrontare il Milan dà le stesse insidie di sempre. È superfluo elencare le armi che ha questa squadra che è di altissimo livello italiano ma anche europeo. La cosa più importante sarà dare continuità a quello che dobbiamo fare noi – ha dichiarato Zanetti in Conferenza stampa – Noi veniamo da una partita altrettanto importante, la partita che dovevamo vincere e ci siamo riusciti. Ora come obiettivo abbiamo il mantenimento della grande attenzione che abbiamo trovato nell’ultima partita al di là dell’avversario“.

“Il Milan ha una rosa talmente ampia e livellata che se farà cambi o no a noi cambierà poco. Non credo ci sia un vantaggio sul fatto che il Milan possa giocare in settimana. Queste grandi squadre sono abituate a giocare tante partite, mentalmente per loro tutte le partite e tutte le competizioni sono importanti. Al di là del turnover o di quello che faranno gli altri, dipenderà tanto chi saremo noi“.

Una squadra, l’Empoli, che secondo le stesse parole di Zanetti dovrà così soprattutto puntare sulla propria identità e sul modo di stare in campo.

“Anche noi abbiamo le nostre risorse, domani ci saranno delle valutazioni da fare sullo stato di forma – ha poi continuato, parlando delle condizioni dei giocatori, oltre che della rilevanza e delle difficoltà della partita stessa – Dovremo esser bravi tutti quanti a mettere quel qualcosa in più per fare una partita importante in uno stadio meraviglioso che sarà pieno. Ci teniamo tutti quanti a fare bella figura“.

Milan

Zanetti sul Milan: “Bisogna essere onesti, se si guardano le probabilità, incontriamo una squadra più forte di noi”

“Non abbiamo nessun obiettivo che si possa confrontare con il passato. L’obiettivo è salvarsi il prima possibile, se possibile e fare più punti possibili quest’anno per cercare di consolidare un percorso lavorativo iniziato a luglio con una squadra per tre quarti rinnovata. Dobbiamo guardare a quello che ci interessa: al futuro, a noi il passato interessa poco“.