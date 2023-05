Maldini studia un colpo per l’attacco: arriva dalla Premier League!

Un Milan senza quasi più obbiettivi quello di questo fine stagione. Dopo la penalizzazione inflitta alla Juventus, mancano infatti pochi punti per accedere aritmeticamente alla prossima Champions League. Di conseguenza c’è più tempo per pensare al mercato estivo ormai alle porte.

Il duo Maldini-Massara studia la strategia di mercato migliore in attesa di capire in quale competizione europea giocheranno i rossoneri e di conseguenza quale sarà il budget a loro disposizione. Saranno diversi gli innesti da fare: si cercherà anche di ampliare il blocco italiano a disposizione di mister Pioli.

Calciomercato Milan, occhi sulla Premier: si punta Scamacca

Il futuro di Brahim Díaz e Charles De Ketelaere verrà deciso a fine stagione; per il belga si valuteranno i pro e i contro di una permanenza o di un eventuale cessione in prestito. Secondo quanto riportato da Tuttosport, proprio con questa formula potrebbe arrivare il sostituto per il reparto avanzato: il nome è quello di Gianluca Scamacca, attualmente al West Ham in Premier League.

Gli inglesi, dopo una lieve resistenza, hanno aperto al prestito. Decisione arrivata viste le condizioni fisiche non ancora ottimali dell’attaccante. Scamacca è infatti ancora ai box dopo l’operazione al ginocchio dello scorso aprile, bisognerà capire come e quando recupererà. Il tempo c’è.