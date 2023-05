Bennacer out, Pioli studia una nuova mossa: contro Spezia e Inter

Il Milan si prepara alla trasferta ligure contro lo Spezia, l’obiettivo è quello di far tornare il sereno nella mente in vista del complicato ritorno di Champions League contro l’Inter. Proprio contro i nerazzurri, Stefano Pioli ha perso un elemento fondamentale del centrocampo come Ismaël Bennacer. Assenza pesantissima, perché impone al tecnico emiliano una ricostruzione della mediana in vista della partita di campionato di sabato alle 18:00. Per Pioli però le scelte non mancano e i dubbi come riporta Tuttosport su chi prenderà il posto dell’algerino non sono ancora risolti.

La mossa di Pioli

La scelta è tra tre calciatori, visto anche l’impegno di martedì prossimo con l’Inter è importante anche preservare l’energie per i titolari. Pobega sembrerebbe l’uomo prescelto per prendere il posto dell’algerino ma è insidiato da Vranckx che potrebbe giocare a La Spezia per far rifiatare il centrocampista ex Torino. Sullo sfondo però rimane anche De Ketelaere riportando così il Milan a giocare con il trequartista puro.