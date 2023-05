Le ultime da Milanello, buone notizie per Pioli: Leao titolare con l’Inter?

Il Milan ha perso la sfida di campionato contro lo Spezia. Seconda sconfitta consecutiva dopo quella di Champions League contro l’Inter valida per l’andata delle semifinali. Vari gli infortuni per i rossoneri che hanno portato la squadra a tirare il fiato portando anche pessimi risultati in campo. Rafael Leao e Bennacer sono due degli ultimi infortunati, ma anche due giocatori fondamentali nello scacchiere della squadra.

C’è il rientro, dall’infermeria arrivano buone notizie per Stefano Pioli.

È tornato in gruppo!

Secondo le ultime notizie riportate da Sky Sport, Rafael Leao è tornato in gruppo. Il portoghese ha svolto buona parte dell’allenamento mattutino con il resto dei compagni. L’ala ha però saltato la partitella finale. Aumentano comunque le possibilità di rientro per la partita di ritorno del derby, in programma martedì 16 maggio alle ore 21.00.

Personalizzato invece per Messias e Krunic. Stagione finita invece per Bennacer. Mancano pochi giorni, ma le chance di vederlo in campo dal 1′ minuto ci sono, anche se ristrette. Il Milan ed i suoi tifosi sperano.