Calciomercato Milan, nuovo nome per l’attacco: gioca in un altro team di Redbird!

Il Milan mantiene un occhio aperto sul calciomercato con la consapevolezza che l’estate, con o senza Champions, dovrà necessariamente apportare qualche miglioramento in alcuni reparti della squadra a disposizione di Stefano Pioli.

Uno di questi è l’attacco, dove manca un numero 9 all’altezza che possa alternarsi con Olivier Giroud. Infatti, non si è rivelato affidabile Divock Origi, mentre invece gli infortuni stanno sempre più lasciando aperta la strada per il ritiro dal calcio di Zlatan Ibrahimovic.

Thijs Dallinga (Photo by FRANCK FIFE/AFP via Getty Images)

Calciomercato Milan, occhi su un attaccante del Tolosa

Secondo quanto riporta il portale calciomercato.com, un nuovo nome per l’attacco del Milan è quello di Thijs Dallinga, punta olandese del Tolosa. La squadra francese è di proprietà di Redbird, proprio come il Milan.

Dallinga ha effettuato 12 gol in Ligue 1 ed è stato uno dei trascinatori per il trionfo del Tolosa in Coppa di Francia con 6 gol in 6 partite nella competizione (di cui due nella finale contro il Nantes). Scelto da Redbird sulla base di un algoritmo, potrebbe ora proseguire nell’altro club, ben più prestigioso, con la stessa proprietà.